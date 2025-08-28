El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo.

“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados la que lo logra”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Gustavo Petro no le gusta la idea de que Estados Unidos despliegue sus tropas en aguas internacionales para contrarrestar cualquier acción del narcotráfico hacia Centroamérica y Norteamérica desde Venezuela.

los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que arrastran a Colombia”, dijo Gustavo Petro en el último consejo de ministros.

En los últimos días, el presidente de los Estados Unidos envió ocho buques de guerra al sur del Caribe, lo que ha generado el rechazo de Venezuela.