El presidente Gustavo Petro pidió a la vicepresidenta, Francia Márquez, y todas las personas que menciona el artículo publicado en el diario El País de España, aclarar sí es verdad que se estaba fraguando un golpe de Estado a su Gobierno.

“Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia”, afirmó el primer mandatario durante una rueda de prensa que concesión en marco del IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo.

Entre las personas que menciona el texto del diario internacional se encuentran la vicepresidenta Francia Márquez y la candidata a la presidencia, Vicky Dávila.

La vicepresidenta de la república, Francia Márquez, a través de un comunicado negó hacer parte del supuesto plan.

«No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”, dice el texto.

