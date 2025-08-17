Confidencial Noticias
La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.
“Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta nota”, dice el mensaje divulgado por el presidente Gustavo Petro.
El presidente de la república, Gustavo Petro, divulgó el correo oficial en el que su Gobierno pide a Nicaragua el envío a Colombia del exfuncionario.
“Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta nota. La Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones adelantadas y su excelente disposición”, se lee en el texto.
La solicitud fue realidad, por la duda que quedó en la opinión pública por la posible ayuda que pudo brindar el Gobierno de Gustavo Petro a Carlos Ramón González para fugarse del país, ante el temor de que fuera vinculado por la Fiscalía General de la Nación a la investigación por temas de corrupción con dineros de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo.