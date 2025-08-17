La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.

“Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta nota”, dice el mensaje divulgado por el presidente Gustavo Petro.

El presidente de la república, Gustavo Petro, divulgó el correo oficial en el que su Gobierno pide a Nicaragua el envío a Colombia del exfuncionario.

“Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta nota. La Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones adelantadas y su excelente disposición”, se lee en el texto.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1957153454150807693

La solicitud fue realidad, por la duda que quedó en la opinión pública por la posible ayuda que pudo brindar el Gobierno de Gustavo Petro a Carlos Ramón González para fugarse del país, ante el temor de que fuera vinculado por la Fiscalía General de la Nación a la investigación por temas de corrupción con dineros de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo.