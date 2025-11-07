El presidente Gustavo Petro, ha vuelto a proponer repetir las elecciones en Venezuela, pero ahora «con garantías reales para todos los contendientes», con el objetivo de superar la crisis política que vive el país latinoamericano.

«Si el Gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de EEUU, ni bajo los tratados internacionales. Por eso, el camino que propongo puede ser más real», ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Petro ha abogado por «desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes». «Bien haría (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro y (la opositora María) Corina en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano», ha concluido.

No es la primera vez que Petro ha realizado esta propuesta desde que Maduro juró su cargo para un tercer mandato como presidente de Venezuela a pesar de que la oposición y gran parte de la comunidad internacional denuncia grande electoral de los comicios celebrados en julio de 2024.

En esta ocasión, el jefe de Estado colombiano ha vuelto a sacar el tema al hilo de las amenazas desde Estados Unidos para llevar una acción militar en territorio venezolano en el marco de su estrategia militar contra el narcotráfico en la región, donde Washington ha bombardeado varias supuestas narcolanchas en ataques en aguas del Caribe y el Pacífico.