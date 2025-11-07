Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente Gustavo Petro, ha vuelto a proponer repetir las elecciones en Venezuela, pero ahora «con garantías reales para todos los contendientes», con el objetivo de superar la crisis política que vive el país latinoamericano.

«Si el Gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de EEUU, ni bajo los tratados internacionales. Por eso, el camino que propongo puede ser más real», ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Petro ha abogado por «desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes». «Bien haría (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro y (la opositora María) Corina en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano», ha concluido.

No es la primera vez que Petro ha realizado esta propuesta desde que Maduro juró su cargo para un tercer mandato como presidente de Venezuela a pesar de que la oposición y gran parte de la comunidad internacional denuncia grande electoral de los comicios celebrados en julio de 2024.

Nota recomendada: ¿Por qué aplazaron la Cumbre de las Américas?

En esta ocasión, el jefe de Estado colombiano ha vuelto a sacar el tema al hilo de las amenazas desde Estados Unidos para llevar una acción militar en territorio venezolano en el marco de su estrategia militar contra el narcotráfico en la región, donde Washington ha bombardeado varias supuestas narcolanchas en ataques en aguas del Caribe y el Pacífico.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Comisión Séptima confirma decisión de suspender trámite de reforma a la salud

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro…
Siga leyendo

Paloma Valencia propone recortar el tiempo de expedición de las licencias ambientales

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, en el panel organizado por la ANIF hizo un llamado al sector privado a creer en Colombia y continuar invirtiendo. “Necesitamos un sector privado que crea en Colombia”, expresó. Valencia Laserna…
Siga leyendo

Daniel Quintero no podrá recoger firmas

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil, negó la inscripción del comité recolector de firmas para la candidatura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al recordar los acuerdos de voluntades firmados por los representantes de los partidos los…
Siga leyendo

Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la…
Siga leyendo

La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

| Confidencial Noticias | ,
De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025). Entre los…
Siga leyendo