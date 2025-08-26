El ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio de Educación, hizo la presentación pública del programa Artes para la Paz.

De acuerdo con la ministra, Yannai Kadamani Fonrodona, la iniciativa fortalece la educación artística como herramienta de paz, convivencia escolar y bienestar de niñas, niños y jóvenes en todo el territorio nacional.

El programa Artes para la Paz atenderá a 400.000 estudiantes entre 6 y 17 años en el segundo semestre de 2025, en 2.616 establecimientos educativos públicos, con una meta de llegar a 1 millón de beneficiarios en 5.000 colegios durante el cuatrienio. Para lograrlo, el programa proyecta la contratación de 4.000 artistas formadores y sabedores en 2025, con la meta de alcanzar 8.000 en el cuatrienio, fortaleciendo las trayectorias de educadores culturales.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se atenderá a 400.000 estudiantes entre 6 y 17 años en el segundo semestre de 2025, en 2.616 establecimientos educativos públicos, con una meta de llegar a 1 millón de beneficiarios en 5.000 colegios durante el cuatrienio. Para lograrlo, el programa proyecta la contratación de 4.000 artistas formadores y sabedores en 2025, con la meta de alcanzar 8.000 en el cuatrienio, fortaleciendo las trayectorias de educadores culturales.

Nota recomendada: Con éxito total finalizó el Festival Petronio Álvarez en Cali

Las dotaciones incluyen dotaciones artísticas para 60 escuelas municipales y 53 colegios con formatos de músicas tradicionales, 100 instituciones con elementos de danza y 100 kits para fortalecer la formación en audiovisuales. En total, desde 2023 hemos entregado 611 dotaciones de kits musicales con el apoyo de la Fundación Nacional Batuta, la Asociación Nacional de las Artes, y la Fundación Canto por la Vida.

El programa contempla formación en música, danza, teatro, escritura creativa y audiovisuales, articulando los saberes de las comunidades con procesos formales e informales en todo el país. Su modelo pedagógico se fundamenta en la creación, el vínculo y la convivencia, con enfoques de cultura de paz, biocultural, diferencial, psicosocial e interseccional de género.

La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Lucy Maritza Molina, aseguró: “Hemos logrado hacer viables más de 1.700 cargos docentes en colegios públicos. No es un tema reducido, son 5 disciplinas que hoy llegan a toda la geografía del país: al Catatumbo, a Timbiquí, al Chocó. Así venimos construyendo un país distinto: estamos transformando a toda la comunidad educativa”.

La ministra Yannai Kadamani Fonrodona aseguró que “el desarrollo para Colombia no es solo material y estructural, también pasa por un desarrollo social y cultural.

La puesta en marcha del programa se realiza gracias a convenios con seis universidades públicas, la Fundación Nacional Batuta y la Asociación Nacional de las Artes (ANA), garantizando la vinculación de artistas locales. Alrededor del 40% de los formadores son sabedores, aportando a la preservación de tradiciones culturales y al fortalecimiento de la interculturalidad.

Artes para la Paz ya opera en los 32 departamentos y 732 municipios del país, con especial presencia en territorios PDET y ZOMAC. La cobertura se amplía también a centros penitenciarios, comunidades étnicas y jóvenes rurales, reafirmando que la cultura es un derecho y una oportunidad de transformación social.