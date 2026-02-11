Desde que el excongresista y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, propuso que el presidente de la república, Gustavo Petro, sea candidato a la vicepresidencia se conformó un debate al interior del Pacto Histórico por la molestia que la propuesta generó en algunos de sus miembros.

La senadora, María José Pizarro, por ejemplo, manifestó su desacuerdo con la idea porque según ella, solo genera división.

«Nosotros hemos decidido una ruta para elegir una candidatura única de manera democrática y lo mismo hecho con nuestras listas a Cámara y Senado. El presidente Gustavo Petro seguirá jugando un rol trascendental, lo ha hecho como dirigente político de este proyecto político y lo seguirá haciendo al frente del Gobierno Nacional hasta terminar su mandato el 7 de agosto de 2026», señaló la congresista.

Según dice Barreras, la Constitución no prohíbe que un presidente pueda hacer campaña a la vicepresidencia, sin embargo, queda la duda de si un primer mandatario en ejercicio le es permitido hacer proselitismo político para otro cargo de elección popular.

