El Consejo Nacional Electoral estudiará en los próximos días la viabilidad del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta del Pacto Amplio.

Analistas en temas electorales consideran que Cepeda podría estar inhabilitado para hacer parte de la consulta del Pacto Amplio, que tendrá lugar en próximo 8 de marzo durante las elecciones a Senado y Cámara de Representantes.

Lo anterior, porque Iván Cepeda fue elegido candidato del Pacto Histórico a través de una consulta que se realizó en el segundo semestre de 2025. La Ley estipula que cuando esto sucede, el aspirante debe ir a la primera vuelta.

Confidencial Noticias consultó con el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives, quien respondió que desde su punto de vista, «Iván Cepeda no podría participar en una segunda consulta, porque la primera tiene el carácter de vinculante y obliga al candidato elegido a ir a una primera vuelta a nombre del partido que le escogió».

Hay que recordar que en 2018, Humberto de la Calle no pudo unirse con Sergio Fajardo, porque el excomisionado de paz fue elegido candidato del Partido Liberal en una consulta que le obligó a ir a la primera vuelta.

Aunque en el Pacto Histórico están convencidos de que no existe tal inhabilidad para su candidato, algo podría cambiar si el Consejo Nacional Electoral decide lo contrario. Esto por supuesto ha comenzado a generar nerviosismo en la candidatura de izquierda.

