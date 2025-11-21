Ir al contenido principal

La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la República.

Betancourt ratifica su posición de apoyo cuando sea necesario, y de crítica al gobierno de turno sin importar si es cercana o le hace oposición.

Ingrid Betancourt considera que es necesario que el país entienda la necesidad que existe en la política de llevar gente valiosa al Congreso de la República, que esté lejos de las maquinarias políticas y de temas de corrupción.

