El senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega, fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo por la vía Panamericana en el centro del Cauca, a 20 minutos de Popayán.

A través de su cuenta en la red social X, el senador denunció que hombres armados atacaron el carro mientras se movilizaba en el sitio conocido como El Tunel.

«En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos», indicó el congresista.

Dijo además que escapó del hecho gracias a la pericia del conductor, quien logró que el grupo de delincuentes los alcanzara.