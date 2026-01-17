Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

La institución otorgó de manera póstuma la Medalla al Valor por actos excepcionales del servicio a los 22 tenientes, como reconocimiento a su entrega, sacrificio y vocación inquebrantable por la protección de la vida y la seguridad del país, condecoración recibida por las familias de los cadetes.

En el marco de este acto conmemorativo, el monumento “Ventanas a la Eternidad” se reafirmó como un espacio de reflexión, memoria y recogimiento.

La Policía Nacional reiteró su acompañamiento permanente, solidaridad y respeto a las familias de los 22 estudiantes homenajeados, reconociendo que ningún acto institucional puede mitigar su dolor; sin embargo, reafirmó que la memoria de sus seres queridos permanece viva en la doctrina policial, en los procesos de formación y en el compromiso diario de construir, con dignidad, una institución cada vez más humana, cercana y respetuosa de la vida.

Nota recomendada: ¿Quién es alias ‘Amaury’, el narco capturado que es solicitado en extradición por EE.UU.?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo

La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Siga leyendo

Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
Siga leyendo

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo