La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

La institución otorgó de manera póstuma la Medalla al Valor por actos excepcionales del servicio a los 22 tenientes, como reconocimiento a su entrega, sacrificio y vocación inquebrantable por la protección de la vida y la seguridad del país, condecoración recibida por las familias de los cadetes.

En el marco de este acto conmemorativo, el monumento “Ventanas a la Eternidad” se reafirmó como un espacio de reflexión, memoria y recogimiento.

La Policía Nacional reiteró su acompañamiento permanente, solidaridad y respeto a las familias de los 22 estudiantes homenajeados, reconociendo que ningún acto institucional puede mitigar su dolor; sin embargo, reafirmó que la memoria de sus seres queridos permanece viva en la doctrina policial, en los procesos de formación y en el compromiso diario de construir, con dignidad, una institución cada vez más humana, cercana y respetuosa de la vida.

