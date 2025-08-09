El excongresista y excandadito a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa Moncada, hijo del fallecido exministro y exgobernador del Santander, Horacio Serpa Uribe, inicia el camino para regresar a la política nacional buscando una curul en el Senado de la República.

Serpa Moncada entabló diálogos con Juan Manuel Galán con el ánimo de integrar la lista del Nuevo Liberalismo, pero al no llegar a un acuerdo retornó a la casa donde tiene origen político.: el Partido Liberal.

Horacio José Serpa fue concejal de Bogotá y senador de la república y aspiró a la Alcaldía de Bucaramanga con el aval Liberal. Al parecer, no estaba muy convencido de continuar en las toldas rojas, sin embargo, algo cambió y le hizo entender que, por ahora, su destino es seguir entonando el himno del Partido Liberal Colombiano, tal cual como lo hizo su padre.