Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
“Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos”, escribió en su cuenta de X.
La solicitud de Pinzón tuvo buena acogida por parte de la exsenadora y líder del partido Verde Oxigeno, Ingrid Betancourt, quien dio la bienvenida al exalcalde de Bogotá.
