Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

“Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos”, escribió en su cuenta de X.

Agradezco enormemente el liderazgo de @PinzonBueno con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo doy las gracias de corazón a @IBetancourtCol por el extenderme el aval del… https://t.co/WaMXf62Uuz — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 13, 2026

La solicitud de Pinzón tuvo buena acogida por parte de la exsenadora y líder del partido Verde Oxigeno, Ingrid Betancourt, quien dio la bienvenida al exalcalde de Bogotá.

