El exvicepresidente de la república, excomisionado de paz y excongresista, Humberto de la Calle Lombana, contestó en un trino a Vicky Dávila pidiéndole que pare sus odios y le recuerda que en el pasado fueron compañeros de trabajo en la cabina de La FM, cuando ella ejercía como directora del medio de comunicación.

De la Calle llegó en ese entonces la mesa de análisis de la FM por invitación de la misma Vicky Dávila quien por ese entonces lo calificaba como una persona inteligente y pulcra, y no paraba de elogiarlo. Ahora que está en campaña política por la presidencia de la república, no para de insultarlo y de recordarle su paso por la vicepresidencia durante el período de Ernesto Samper.

«Usted quiera o no, ganó como vicepresidente de Ernesto Samper en los años 90 con dineros del cartel de Cali. Cómo si eso no fuera suficiente, le entregó el país a las FARC como jefe negociador de Santos en los acuerdos de La Habana. Hasta se afanó para poder lanzar su fracasada candidatura presidencial«, escribió la candidata en su cuenta de X.

Minutos más tarde llegó la respuesta del exjefe negociador y excongresista, quien no solo le recordó que fueron compañeros de trabajo, sino que además le invitó dedicarse a su campaña política presentándole ideas al país en lugar de odios, dejándole claro que no seguirá discutiendo con ella.

«No debe dar lugar al brutal linchamiento que me has dedicado. Si desconoces el derecho de los ciudadanos a contestar tu pregunta, desconoces el sentido mismo de la democracia. Y eso conecta con tu papel. Tu único programa es el odio. Tu propuesta es vencer el odio con más odio. Tu campaña está minada por la base. Vendrán nuevos ataques tuyos, falsas informaciones. No sería la primera vez. No seré parte de esa pelea. Escoge otro», dijo de la Calle Lombana.

