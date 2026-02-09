La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, este último en su calidad de secretario general de la Fundación de Educación Superior San José por los hechos relacionados con la expedición de títulos universitarios por parte de la institución sin el cumplimiento de los requisitos legales

Una fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá imputará a estas personas, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y uso de documento falso.

Juliana Guerrero presentó el título falso de profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José para posesionarse en el cargo de viceministra de Juventud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

