La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, este último en su calidad de secretario general de la Fundación de Educación Superior San José por los hechos relacionados con la expedición de títulos universitarios por parte de la institución sin el cumplimiento de los requisitos legales

Una fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá imputará a estas personas, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y uso de documento falso.

Juliana Guerrero presentó el título falso de profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José para posesionarse en el cargo de viceministra de Juventud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Habla el general de la Policía señalado de fraguar complot en contra de Petro

Confidencial Noticias
Foto: El Pais.com.co El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, ha rechazado las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle «sustancias psicoactivas» en uno de sus vehículos oficiales…
¿Por qué David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella?

| Confidencial Noticias | , ,
David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal DMG, en compañía de la abogada Sondra Macollins presentó una denuncia disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y…
Gustavo Petro asegura que existía un complot para sabotear su cita con Donald Trump

| Confidencial Noticias | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha denunciado este martes haber sido víctima de un intento de atentar contra su integridad mientras viajaba en helicóptero en el municipio de Montería, en el norte del país, donde se ha celebrado un consejo de ministros, lo que…
Gustavo Petro está pensado en expedir una nueva emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro afirmó este martes que si la Corte Constitucional, en su autonomía e independencia, no aprueba la emergencia económica, se debe decretar otra. Durante su intervención en la segunda sesión del Consejo de Ministros que se reúne…
Miguel Uribe Londoño reinicia su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Miguel Uribe Londoño retoma su candidatura presidencial, esta vez, con el aval del Partido Demócrata Colombiano. En medio del anunció lanzó dardos al Centro Democrático y a su líder político, el expresidente Álvaro Uribe, tras haber sido expulsado del…
