Los candidatos al Senado del Partido Oxígeno interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito de que la autoridad judicial ordene a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tramitar el retiro del cargo de presidente a Gustavo Petro, por la violación de los topes de financiación de su campaña presidencial 2022.

De acuerdo con los accionantes, la Resolución 11008 del Consejo Nacional Electoral, al comprobar la violación de los topes en $5.355 millones de pesos, equivalentes al 15% de lo autorizado legalmente, tiene como consecuencia la obligación legal para la Comisión de Investigación y Acusación de tramitar el

procedimiento constitucional.

La demanda fue interpuesta por Óscar Ortiz, Ingrid Betancourt, Andrés Castro, Silverio Gómez y

Claudia Vásquez.

