En las últimas horas, Interpol expidió circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, quien hizo la solicitud el pasado 4 de julio, cuando se supo el exfuncionario de la Casa de Nariño estaba asilado en Nicaragua.

Carlos Ramón González tiene procesos judiciales en su contra por una supuesta participación suya en el desfalco a la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo, entidad en la que se habrían movido fuertes cantidades de dinero para pagar favores a congresistas a cambio de su voto.

Deberá responder por los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros

