La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Edwin Robles Chaparro, por incumplir la Ley de Cuotas.

El Ministerio Público indicó que el funcionario habría pasado por alto dar cumplimiento a la normatividad durante la vigencia 2022, al solo tener a una mujer en los cargos de nivel decisorio, de los cinco disponibles.

El órgano de control disciplinario señaló que el nombramiento en diciembre de ese año de quien fue designada como jefe de la Oficina de Registro no tendría la validez necesaria para cumplir con la exigencia, ya que la disposición está vigente desde el año 2000, por lo que debía ser acatada todo el año y no solo durante una parte.

Para la Procuraduría, Robles Chaparro pudo quebrantar con su posible actuación el principio de igualdad.

