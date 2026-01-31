El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, extendió invitación al excanciller y exministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para que participe en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.

“Voces independientes, verdes y liberales compartimos la necesidad de avanzar en reformas sociales, pero con mayor concertación y rectificando las equivocaciones que se han cometido”, dijo el exministro Cristo.

Reiteró además que en el Frente por la Vida deben participar las comunidades afros, indígenas, campesinas, etc., como muestra de inclusión.

“Debe haber espacio para las comunidades afro, indígenas y campesinas de este país. Por eso es tan importante la participación de mi buen amigo el excanciller Luis Gilberto Murillo”, afirmó.

Se espera la respuesta del excanciller Murillo, quien ha guardado silencio.

