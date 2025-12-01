Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo encabezan intención de voto, según encuesta de Invamer

La reciente encuesta de preferencias electorales realizada por la firma Invamer, para Noticias Caracol y Blu Radio, revela que la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 la lideran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

De acuerdo con el reciente estudio, si las elecciones fueran mañana los colombianos encuestados votarían de la siguiente manera: Iván Cepeda con 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%. En la lista, le siguen Miguel Uribe (4,2%), Claudia López (4,1%) y Vicky Dávila (3,7%).

La encuesta pregunta además por el escenario de segunda vuelta en donde el ganador, según los resultados, sería el senador Iván Cepeda con el 59,1%; Abelardo de la Espriella con el 36,2% y un 4% votaría en blanco.

En un posible escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el resultado es el siguiente:

Iván Cepeda: 48,9%

Sergio Fajardo: 46,4%

Voto en blanco: 4,8%

En el caso de que se presente una segunda vuelta entre Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, el panorama es el siguiente:

Sergio Fajardo: 51,7%

Abelardo de la Espriella: 38,9%

Voto en blanco: 9,4%

La encuesta de Invamer, para Noticias Caracol y Blu Radio3.800 encuestas distribuidas en los 148 municipios del país (26 capitales y 122 no capitales),

