Iván Cepeda anuncia demanda en contra de Tomás y Jerónimo Uribe

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció acciones legales en contra de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomas y Jerónimo por las declaraciones que han hecho en los últimos días señalando al congresista de ser «heredero de las Farc».

«Dado que los señores Jerónimo y Tomas Uribe han emprendido una campaña en mi contra en la que han decidido calumniarme de una manera abierta y realizar acciones en mi contra, voy a tomar cartas en este asunto, emprendiendo mi defensa».

Nota recomendada: «Con el caso Uribe llegaré hasta el tribunal del fin de los tiempos si es necesario»: Iván Cepeda

Cepeda Castro considera que esta es una campaña sucia y dice además que los hermanos Uribe Moreno se han dedicado a buscar padrinos políticos en los Estados Unidos que entablen acciones judiciales en su contra, coincidiendo con acciones de presunta manipulación de testigos que al parecer estaría realizando el abogado Diego Cadena.

«No se aprende de las lecciones del pasado. Pues bien, entonces responderé como es debido, anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde», puntualizó.