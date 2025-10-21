El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos.

Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de Justicia bajo el recurso de casación para que el máximo tribunal de la justicia tenga la última palabra en este proceso judicial.

«Anunciamos que apelaremos al recurso de la casación. Estudiaremos otros recursos como el sistema interamericano de derechos humanos. No lo hemos decidido, pero es una posibilidad», dijo el senador y precandidato presidencial.

Iván Cepeda aseguró que respeta las decisiones de la justicia y prometió guardar la debida serenidad que el caso amerita.

