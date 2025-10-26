Ir al contenido principal

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral.

Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una votación de 1.532.081 millones de sufragios a su favor. La exministra Carolina Corcho obtuvo 675.490 votos y los 144.489 votos logrados por Daniel Quintero.

Cepeda espera participar en la consulta del mes de marzo de 2026 con el llamado Frente Amplio, junto a aspirantes de centro y de partidos tradicionales. Para esto, debe esperar la decisión del Consejo Nacional Electoral.

En su discurso, el ahora candidato presidencial, dio las gracias a los votantes que hicieron posible los resultados de la consulta y pidió al resto de aspirantes presidencial a desarrollar una campaña libre de insultos y agravios.

