El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha alertado que la Administración de Donald Trump está intentando influir en las elecciones de mayo de 2026 con el respaldo de la ultraderecha de su país, como ya ha venido ocurriendo en otros procesos electorales de la región.

«Lanzamos claramente un llamamiento de alerta de que el Gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones», ha asegurado el candidato presidencial en la presentación de su campaña este miércoles en la sede de UGT en Madrid.

«Lo están haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana y en la manera en que no debe comportarse electoralmente», ha afirmado.

Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro Jefe de Estado, @petrogustavo y contra el pueblo colombiano. Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 5, 2026

Cepeda ha argumentado que si no, no se explica por qué durante el último año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado acusando sin pruebas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de narcotraficante, cuando «ha sido líder en la región en la lucha contra las estructuras criminales y narcotraficantes».

«Ya ha habido un importante nivel de intervención (…) amenazando al Gobierno, creando la posibilidad de que se produzca una situación similar a la de Venezuela», ha dicho Cepeda, quien ha afeado a la ultraderecha colombiana dar aliento a este tipo de retóricas, llegando incluso a jalear una posible intervención.

«Una estrategia que, tenemos que decirlo, cuenta con el respaldo, el apoyo y con el estímulo claramente de la extrema derecha. Y concretamente debo decirlo del expresidente Álvaro Uribe», ha recalcado el candidato, quien ha mantenido en los últimos años un prolongado proceso judicial con el que fuera jefe de Estado.

Cepeda se ha preguntado cómo es posible que Estados Unidos esté «tan preocupado por la lucha contra el narcotráfico» si consigue el respaldo de políticos como Uribe, «que ha construido parte de su poderío económico asociándose con clanes del narcotráfico como los Escobar, los Ochoa, los Gallón Henao o los Cifuentes Villa».

«¿Eso no merece un comentario del presidente Trump o de su secretario de Estado, Marco Rubio?», se ha preguntado Cepeda, quien ha aprovechado para recordar que ha sido el propio mandatario estadounidense quien tras la captura de Nicolás Maduro dijo «claramente de manera totalmente franca», aunque también «cínica», que lo único que le interesa de Venezuela es el petróleo.

Asimismo, ha cuestionado la lucha contra el narcotráfico que ha esgrimido la Casa Blanca para justificar la intervención de Venezuela, remarcando cómo después de la operación, las estructuras del narcotráfico pasaron de organizaciones terrorista a simples grupos delictivos, en alusión al Cártel de los Soles.

«Todo ello forma parte de una estrategia coordinada», ha subrayado Cepeda, contemplada en su estrategia de seguridad nacional. «Trump no es un hombre desquiciado, ni un lunático, sino la expresión de una realidad política que representa la ultraderecha», ha aclarado.

«Exigimos que haya respeto a nuestra libertad, independencia y soberanía y exigimos que se respete a nuestro jefe de Estado que representa al pueblo y a la nación colombiana», ha enfatizado.