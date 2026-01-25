Según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) divulgada por la Revista Cambio, que mide la intención de voto para las elecciones presidenciales, si la primera vuelta fuera mañana, Iván Cepeda ganaría con un 33,4%, el segundo lugar sería para Abelardo de la Espriella con el 16,9% y el tercer lugar sería para Sergio Fajardo con el 10,9%; en el cuarto lugar está Claudia López con el 7,7%; le sigue Paloma Valencia con el 4,5.

En un conteo general, antes de las consultas de marzo, las preferencias electorales están de la siguiente manera: Iván Cepeda 28,2%; Abelardo de la Espriella 15,5%; Sergio Fajardo 9,8%; Claudia López 3,7%; Vicky Dávila 2,4%; Paloma Valencia 2,3%; Juan Manuel Galán con 2,0%; Juan Daniel Oviedo 1,7%; Enrique Peñalosa 1,3%; Daniel Quintero 1,0%; Carlos Caicedo 0,9%; Aníbal Gaviria: 0,9%; Luis Gilberto Murillo: 0,8%; Mauricio Cárdenas 0,7%; David Luna%; Camilo Romero 0,6%; Maurice Armitage% y Roy Barreras: 0,3%.

El voto en blanco obtiene el 2,3 por ciento, la opción ‘ninguno’ aparece con el 16,1 por ciento y los indecisos alcanzan el 7,5 por ciento.

En un escenario de segundo vuelta entre Cepeda y de La Espriella, ganaría el candidato del Pacto Histórico con el 45,2%, mientras el abogado de la derecha obtendría el 25,7%.

Si la disputa en la segunda vuelta es entre Cepeda y Fajardo, el candidato de izquierda ganaría con el 40,7 por ciento de los votos y Fajardo se quedaría con el 28 por ciento.

En un escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda con Paloma Valencia, en candidato de izquierda obtendría el 47,7 por ciento votaría por el senador del Pacto Histórico y 17,8 por ciento lo haría por Paloma.

En lo que respecta a la consulta de la centro derecha, la encuesta arroja los siguientes resultados:

Paloma Valencia: 15,7% Vicky Dávila: 15,1% Juan Manuel Galán: 14,2% Juan Daniel Oviedo: 6,9% Aníbal Gaviria: 6,1% Juan Carlos Pinzón: 6,1% Enrique Peñalosa: 5,7% David Luna: 3,9% Mauricio Cárdenas: 0,7% No votaría: 20,8%

La consulta del Pacto Amplio arroja los siguientes resultados:

Iván Cepeda: 69,2% Daniel Quintero: 3,7% Camilo Romero: 2,8% Luis Gilberto Murillo: 1,6% Roy Barreras: 1,3% Juan Fernando Cristo: 0,9% No votaría: 17,1%

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: REVISTA CAMBIO

FUENTE DE FINANCIACIÓN: REVISTA CAMBIO

UNIVERSO REPRESENTADO: Población civil, hombres y mujeres, mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que residen dentro del territorio nacional

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Medir intención de voto para las consultas y a la presidencia de la república

DISEÑO DE MUESTREO: (tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales) Para la selección de las unidades de muestreo se considera un diseño estratificado multietápico, en el que los estratos corresponden al cruce entre las regiones geográficas y los tipos de municipios definidos por la Ley 2494 de 2025. Las regiones geográficas consideradas son: Caribe, Centro–Oriente, Centro–Sur–Amazonía, Eje Cafetero, Llano y Pacífico conformadas según el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020. Dentro de cada región, los municipios se clasifican en cuatro tipos: inclusión forzosa, grandes, medianos y pequeños. Las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Soacha y Villavicencio se incluyen de manera forzosa, ya sea por superar los 800.000 habitantes, por ser las de mayor población en regiones que no cuentan con municipios que superen dicho umbral, o por criterios de representatividad regional. En los demás estratos, la selección de municipios se realiza mediante muestreo con probabilidad proporcional a una medida de tamaño poblacional sin reemplazo. Dentro cada municipio en la muestra se seleccionan segmentos cartográficos definidos por manzanas y veredas usando un diseño de muestreo aleatorio simple; en cada segmento cartográfico se seleccionan aleatoriamente los hogares de forma sistemática y en cada hogar se elige aleatoriamente a una persona de la población objetivo.

MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo del estudio es el Marco Geoestadístico Nacional – MGN – provisto por el DANE. Este dispositivo permite identificar y ubicar a cada una de las unidades estadísticas en el diseño de muestreo propuesto. En dicho marco cartográfico se considera a los municipios como unidades geográficas para la selección de las unidades primarias del muestreo, mientras que los hogares se agrupan dentro de manzanas cartográficas en las cabeceras municipales y en veredas o centros poblados en el área rural.

MECANISMO DE PONDERACIÓN: Los resultados son ponderados usando un modelo de integración de datos con la Encuesta de Calidad de Vida – ECV2024 realizada por el DANE. El modelo se ajusta usando la información demográfica, región, tamaño, tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud. Los parámetros del modelo se estiman usando un método de ecuaciones generales de estimación (GEE). Posteriormente se usa un estimador de calibración usando un método de ranking a partir de las proyecciones de población PostCOVID reportadas por el DANE para el año 2026, para el modelo de calibración se considera la interacción entre la región y las variables de tamaño, sexo, edad, zona, y el nivel socioeconómico según el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).

TAMAÑO DE MUESTRA: 2.202 encuestas en 56 municipios. Caribe: 431; Centro – Oriente: 366; Bogotá: 340; Centro – Sur – Amazonía: 191; Eje Cafetero: 369; Llano: 137; Pacífico: 368.

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de diseño del 2.9% con un nivel de confianza del 95% cuando se usa un efecto de diseño de 2.0 para estimaciones en el agregado nacional

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Conocimiento, Imagen e Intención de voto y temas de coyuntura

CANDIDATOS, PERSONAS O INSTITUCIONES POR QUIENES SE INDAGÓ: (En orden alfabético)

Abelardo de la Espriella, Anibal Gaviria, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Claudia López, Daniel Quintero, David Luna, Enrique Peñalosa, Iván Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Luis Gilberto Murillo, Maurice Armitage, Mauricio Cardenas, Paloma Valencia, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Vicky Dávila e imagen del presidente

TEXTO Y ORDEN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS: Se anexa el cuestionario

ESPACIO GEOGRÁFICO Y PERIODO DE REALIZACIÓN: La encuesta fue realizada en todas las regiones referidas en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 y citadas en el diseño de muestreo, el periodo de realización fue del 15 de enero al 21 de enero de 2026

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta presencial en hogares

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: No hubo contraprestación ni incentivos a los informantes

NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA: El estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó a 86 encuestadores y 10 supervisores. Los profesionales en estadística son: Paola Casasbuenas, Estadística Senior; María Paula Torres, Estadística Junior.

Nota 1: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2019 y a los lineamientos de la Ley 2494 de 2025.

Nota 2. De acuerdo con la normatividad vigente, la publicación de este estudio debe hacerse íntegramente.

