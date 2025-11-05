En el reciente debate en la plenaria del Senado de la República, luego de la intervención del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, en la que mostrando fotos de su colega Iván Cepeda, tomadas en el marco del proceso de paz con las extintas FARC en la Habana (Cuba), durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el congresista del Pacto Histórico propuso buscar ayuda profesional para su oponente en la discusión.

“Si es necesario buscamos ayuda profesional para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático», dijo Iván Cepeda en su réplica a Jota Pe Hernández.

El senador Alianza Verde expuso unas fotos de su colega Iván Cepeda en las que aparece con los exmiembros del secretariado de las Farc que hicieron parte de la mesa de negociación de la Habana (Cuba), y que todo el país conoce porque se hicieron de manera pública en el marco de los diálogos.