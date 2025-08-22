Ir al contenido principal

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció su precandidatura a la presidencia de la república por la coalición de izquierda que apoya al gobierno de Gustavo Petro.

Cepeda participará en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el mes de octubre en donde deberá ganarles a los también precandidatos Susana Muhamad, Gloria Flórez, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Alí Bantú Achanti y Carolina Corcho.

“Pongo mi nombre a disposición del Pacto Histórico y del pueblo colombiano, sin arrogancia y sin prepotencia para seguir construyendo el cambio histórico”, dijo Cepeda al anunciar su candidatura desde la ciudad de Pasto (Nariño).

Nota recomendada: Miguel Uribe Londoño reemplazará a su hijo Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático

