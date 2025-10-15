El senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, confirmó que seguirá en la consulta del Pacto Histórico, a pesar de las dudas que acompañan la jornada que está próxima a realizarse.

«Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo Nacional Electoral que esta sería una consulta partidista y que la persona no queda inhabilitada o no quede en imposibilidad de participar en el mes de marzo en la consulta del Frente Amplio”, indicó Cepeda.

Dijo el congresista además, que el CNE debe expedir una certificación por escrito para que quede claro que la consulta del Pacto Histórico será partidista y no inhabilite la participación del precandidato ganador o ganadora en la consulta de marzo.

Para Cepeda todas estas dudas se han dado según el, por la intención de ponerle trabas a la consolidación del Pacto Histórico como partido político.

“Hemos encontrado toda clase de trabas y dificultades de carácter meramente legal y formal, sin ninguna razón ni sustento, por parte del CNE, que demuestra que se tiene un inmenso temor a que lleguemos a la instancia de participación democrática», dijo.

¿Por qué surge la incertidumbre?

Las dudas por la seguridad jurídica con la que el Pacto Histórico realizará su consulta surge en el momento en que el Consejo Nacional Electoral niega la personería jurídica a la coalición para realizar una consulta de tipo partidista, y la fusión con Colombia Humana y el movimiento Progresista.

Es entonces cuando la izquierda decide ir a una consulta con los partidos políticos Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista y Unión Patriótica.

Analistas políticos como Pedro Viveros y Gabriel Cifuentes, expresaron en entrevista para Caracol Noticias, que al ser una consulta entre tres partidos diferentes, de inmediato pasa a ser interpartidista y quien resulte elegido no podrá participar en el mes de marzo en la consulta del Frente Amplio.

