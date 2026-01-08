En un video divulgado en las redes sociales, Iván Mordicos, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central, propuso al ELN, lo mismo que a la Segunda Marquetalia, el EPL y las disidencias de Walter Mendoza, la creación de un bloque insurgente, tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque de los Estados Unidos en Caracas-Venezuela.

#El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, afirmó el cabecilla en el video.

#ATENCIÓN Alias 'Iván Mordisco', propone al ELN, crear un “bloque insurgente”, tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque de EE.UU. en Venezuela. pic.twitter.com/N64IDQ2uAR — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 9, 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, en declaraciones a los medios de comunicación aseguró que Colombia espera ponerse de acuerdo con Venezuela para realizar ataques conjuntos contra los grupos armados ilegales que están en la frontera con el vecino país.

#ConfidencialNoticias El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el ELN no tiene respaldo en Venezuela y que el Gobierno espera hacer un ataque conjunto entre los dos países a la guerrilla en la frontera. pic.twitter.com/8CwrqZzQWV — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 8, 2026

Nota recomendada: Marco Rubio dice que Maduro es socio de las disidencias y del ELN