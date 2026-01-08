Ir al contenido principal

En un video divulgado en las redes sociales, Iván Mordicos, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central, propuso al ELN, lo mismo que a la Segunda Marquetalia, el EPL y las disidencias de Walter Mendoza, la creación de un bloque insurgente, tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque de los Estados Unidos en Caracas-Venezuela.

#El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, afirmó el cabecilla en el video.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, en declaraciones a los medios de comunicación aseguró que Colombia espera ponerse de acuerdo con Venezuela para realizar ataques conjuntos contra los grupos armados ilegales que están en la frontera con el vecino país.

¿De qué hablaron Iván Cepeda y el presidente de España, Pedro Sánchez?

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en medio de una gira en el exterior en donde espera conquistar el voto de los colombianos radicados en otros países. Cepeda calificó la reunión como…
Según Benedetti, «Trump aseguró que le habían dicho algo muy diferente de Petro»

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a su homólogo, Gustavo Petro, en su reciente llamada telefónica que «le habían dicho algo distinto», con respecto a las acusaciones de…
Sigue la guerra entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez

El director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo en contra de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por supuesto acoso laboral. «Sus insinuaciones y declaraciones…
Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo. Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan…
De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella inició actividades para conquistar el voto de los colombianos en el exterior, comenzando por quienes se han radicado en los Estados Unidos. En los últimos días, De la Espriella instaló una valla…
