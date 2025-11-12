El exministro de Deportes, Jairo Clopatofsky, renunció a su candidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo a la aspiración del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón.

Clopatofsky y Pinzón hicieron público el anuncio en un acto público en donde el exministro de Deportes, aseguró estar dispuesto a convertirse en un soldado en esta campaña.

«Desde esta alianza que estamos haciendo hoy estamos dando un ejemplo de que solo la unión hace la fuerza, y que no nos vamos a quedar en las críticas del pasado y que estamos con propuestas hacia el futuro», afirmó Jairo Clopatofsky.

Juan Carlos Pinzón agradeció al exministro de Deportes y exsenador por la decisión de apoyar su campaña.