Jefe del Tren de Aragua quiere entrar en la paz total de Petro

Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, dieron a conocer una carta que envió este delincuente al presidente Gustavo Petro, pidiendo pista para un proceso de paz.

Esta solicitud se hace en el marco de los procesos de la paz total que ha promovido el gobierno nacional con diferentes grupos armados ilegales.

Larry Changa busca la suspensión de su extradición a Chile e insistirá en su idea de unos diálogos entre el Gobierno Nacional y el Tren de Aragua, organización criminal que a pesar de tener presencia en Colombia, tiene origen en Venezuela y opera en varios países de Suramérica.