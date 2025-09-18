Ir al contenido principal

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

La sentencia está relacionada con el caso 003 donde la JEP pudo documentar los procesos de 127 civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por militares que hacían parte del Batallón La Popa.

La mayoría de estas víctimas eran miembros de las comunidades indígenas wiwa y kankuamo, que habitan en la región y que eran entregados por paramilitares para que el Ejército los hiciera pasar como resultados de operaciones.

El magistrado Alejandro Ramelli al leer la sentencia hizo la debida aclaración de que ningún miembro del Ejército fue obligado a declarar, y que sus versiones fueron entregadas de manera voluntaria.

Los cobijados con la sentencia restaurativa son Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra. 

Los exmilitares recibieron sanciones propias con montos de hasta ocho años de trabajos y actividades restaurativas.

