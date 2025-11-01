Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas.

El hecho ocurrió entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, en el arboretum cercano al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales, a pocos metros de la calle 53.

Personal de Medicina Legal hizo el levantamiento del cadáver para realizar las primeras prácticas forenses para establecer lo que causó la muerte del joven. Las directivas universitarias expresaron su “profundo pesar” y enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y colegas del egresado.

Nota recomendada: Asesinato de Juan Esteban Moreno, ¿un nuevo caso Colmenares?