Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas.

“Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas. En este caso, las identidades de género existen y tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconocen como hombres o como mujeres”, aseguró.

Al respecto se han escuchado voces críticas como la representante Katherine Miranda, quien califica el nombramiento de Florián como una «burla» a la Ley de Cuotas.

Nota recomendada: La poesía se toma a Cali con el Festival Oiga, Mire, Lea

“Quiero levantar la voz por las mujeres porque lo que acaba de hacer el Gobierno nacional con el nombramiento de Juan Carlos Florián, diciendo que hace parte de la cuota de género, es un acto ruin, es una burla, es de un profundo cinismo que me impresiona”, afirmó.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Daños en TransMilenio y una persona herida es el saldo de los disturbios en la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | ,
Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un…
Siga leyendo

Aumento de enfermedades respiratorias agudas en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
Colombia atraviesa uno de los picos más intensos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en los últimos años, con un incremento del 19,6 % en atenciones médicas y un 25,7 % en hospitalizaciones respecto al mismo periodo de 2024, según el más reciente…
Siga leyendo

¿Quién es el alto oficial del Ejército llamado a calificar servicios?

| Confidencial Noticias | ,
El mayor general del Ejército, Hernando Garzón Rey, fue llamado a calificar servicio por orden del presidente de la república, ante la sospecha de estar relacionado con el narcotráfico. La noticia levantó una polémica nacional porque el oficial asegura…
Siga leyendo

La respuesta de Petro después de que el Parlamento Europeo le pidió abandonar los odios políticos

| Confidencial Noticias | ,
La Eurocámara insistió en que en Colombia se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva de los atentados terroristas, incluido el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, para que los autores sean llevados ante la justicia. Los eurodiputados…
Siga leyendo

Las dudas de Catherine Juvinao por el concepto fiscal sobre el Icetex que envió el Ministerio de Hacienda

| Confidencial Noticias | ,
La representante a la cámara, Catherine Juvinao, aseguró que mientras se surtía el debate al proyecto de ley de reforma al Icetex, «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió a última hora un concepto fiscal con supuestos errados y proyecciones…
Siga leyendo