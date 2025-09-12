El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas.

“Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas. En este caso, las identidades de género existen y tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconocen como hombres o como mujeres”, aseguró.

Al respecto se han escuchado voces críticas como la representante Katherine Miranda, quien califica el nombramiento de Florián como una «burla» a la Ley de Cuotas.

“Quiero levantar la voz por las mujeres porque lo que acaba de hacer el Gobierno nacional con el nombramiento de Juan Carlos Florián, diciendo que hace parte de la cuota de género, es un acto ruin, es una burla, es de un profundo cinismo que me impresiona”, afirmó.