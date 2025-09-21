El representante a la cámara por Bogotá del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, se encuentra entre los que congresistas que quieren dar un salto al Senado de la República para el período 2026 – 2030.

Losada ha sido una de las voces que más duro ha hablado en la Cámara de Representantes, bien sea para apoyar algún proyecto del Gobierno o para oponerse si es el caso. Incluso en ocasiones ha ido en sentido contrario a lo que indica el jefe único del Partido Liberal, Cesar Gaviria Trujillo.

Defendió la posibilidad de que Colombia aprobara el consumo del cannabis en adultos y se opuso a las corridas de toros y de todos los escenarios de maltrato animal.