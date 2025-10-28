Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco.

Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie de correos a los afiliados, pidiendo el voto para el congresista Pedro Flórez, en el marco de la consulta para Senado y Cámara del Pacto Histórico.

De acuerdo con Losada, es curioso que esto ocurra luego de que Pedro Flórez, radicara un proyecto de ley que favorece a Sayco y además es el autor de la iniciativa de el Congreso condecore al director Rafael Manjarrés.

«Una institución como Sayco está obligada a cumplir sus deberes misionales, nada tiene que estar haciendo en una campaña política, y mucho menos utilizar los datos de sus afiliados para impuslar candidatos. La plata de los compositores de Colombia merece estar en mejores manos», dijo Losada.

Nota recomendada: ¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Losada señala a Sayco de utilizar la base de datos de compositores con fines políticos

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco. Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie…
Siga leyendo

¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?

| Oscar Sevillano | , ,
Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la…
Siga leyendo

María José Pizarro y Carolina Corcho se pelean por ser cabeza de lista del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora María José Pizarro y la exministra de Salud, Carolina Corcho, protagonizan el nuevo rifirrafe al interior del Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado de la República del Pacto Histórico. Al respecto, dice la senadora María José…
Siga leyendo

Cae alias ‘El Viejo’, implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue capturado en la vereda Brisas del Güejar en Puerto Lleras (Meta). La detención se hizo en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por el crimen del senador y precandidato del Centro…
Siga leyendo

Las dudas del registrador por la recolección de firmas para la candidatura de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondiendo al anuncio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de darse a la tarea de recoger firmas para presentarse a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo de 2026, afirmó que es el Consejo Nacional…
Siga leyendo