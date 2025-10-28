Juan Carlos Losada señala a Sayco de utilizar la base de datos de compositores con fines políticos

El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco.

Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie de correos a los afiliados, pidiendo el voto para el congresista Pedro Flórez, en el marco de la consulta para Senado y Cámara del Pacto Histórico.

De acuerdo con Losada, es curioso que esto ocurra luego de que Pedro Flórez, radicara un proyecto de ley que favorece a Sayco y además es el autor de la iniciativa de el Congreso condecore al director Rafael Manjarrés.

«Una institución como Sayco está obligada a cumplir sus deberes misionales, nada tiene que estar haciendo en una campaña política, y mucho menos utilizar los datos de sus afiliados para impuslar candidatos. La plata de los compositores de Colombia merece estar en mejores manos», dijo Losada.

