Juan Carlos Pinzón invita a los votantes de Fajardo y de de La Espriella para que voten por el

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón invitó a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella a unirse alrededor de las mismas causas votando por él en la Gran Consulta.

“Al doctor Fajardo, lo respeto, es un hombre muy valioso que ejecutó billones de pesos en Antioquia como gobernador y como alcalde de Medellín. Yo como ministro ejecuté mucho más dinero y no tengo ni una investigación, así como lo promueve él. Ya que no entro a la consulta, le digo a sus electores, vengan, que aquí no hay ningún tema de egos y de posiciones morales únicas, sino necesitamos resolver los problemas del país”.

Pinzón se refirió a los colombianos que votarán por quien represente la mano dura contra la inseguridad y el narcotráfico y los invitó a apoyarlo el próximo 8 de marzo de 2026, en la Gran Consulta.

“Hay unos electores que están con Abelardo de la Espriella; si quieren que haya firmeza y autoridad les digo: Nadie tiene más experiencia que yo en luchar contra el terrorismo y contra el crimen. Yo di los grandes golpes a todos los jefes criminales de Colombia que existían en su momento y dejé a las Fuerzas Armadas más fuertes del continente. A los electores del doctor Abelardo en este proceso de consulta los invito a que vengan y voten por Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta”.

