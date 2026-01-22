Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, invitó a los jóvenes colombianos que durante los últimos años han viajado al exterior para radicarse e iniciar una vida nueva a que retornen al país.

“Yo no quiero que los jóvenes se vayan, yo quiero que vuelvan, quiero que cada colombiano,
cada jovencito colombiano, tenga un sueño. El que quiera, el que le guste, el que le parezca,
cada quien en su gusto. Y que ese sueño lo alcance aquí, en Colombia, con seguridad, con
tranquilidad y con oportunidades”, expresó el exministro.

Pinzón insistió que el país necesita crear las condiciones necesarias para que los jóvenes
sientan que Colombia tiene futuro.

“En los últimos tres años, un millón y medio de jóvenes se han ido del país. Tenemos que construir una Colombia donde los colombianos no tengan que irse para progresar, por eso tienen que tener acceso a educación, carreras cortas que les permita conseguir trabajo y recursos rápidamente”, puntualizó.

Nota recomendada: Maurice Armitage dice No a Claudia López

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Carlos Caicedo enfrenta escándalo por supuesto acoso sexual

| Confidencial Noticias | , ,
El exgobernador del Magdalena y candidato presidencial, Carlos Caicedo, enfrenta un escándalo tras la denuncia de cuatro mujeres, quienes relataron a la FM, supuestos acosos sexuales a las que al parecer fueron sometidas. De acuerdo con la narración de…
Siga leyendo

¿Armando Benedetti viajará con Petro a la Casa Blanca?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque no está claro todavía que personas del gabinete ministerial acompañarán al presidente Gustavo Petro a la cita con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sabe que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no quiere perder la…
Siga leyendo

Petro nombra a un líder indígena como ministro de la Igualdad

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Crit Tolima La Presidencia de la República público la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata postulándolo al cargo de ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián. El nuevo ministro es un líder indígena, integrante de la…
Siga leyendo

Maurice Armitage dice No a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, respondió a la invitación de la candidata presidencial, Claudia López, para que integrara junto con ella y el exministro Juan Fernando Cristo una nueva consulta con quienes se consideran como políticos del centro…
Siga leyendo

Los exfarc no han cumplido con las víctimas, dice la Contraloría

| Confidencial Noticias | , ,
La Contraloría General de la República hizo un seguimiento a los bienes entregados de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz, encontrando que los reincorporados no ha cumplido con lo montos establecidos para la reparación a las víctimas. El órgano de…
Siga leyendo