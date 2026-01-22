El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, invitó a los jóvenes colombianos que durante los últimos años han viajado al exterior para radicarse e iniciar una vida nueva a que retornen al país.

“Yo no quiero que los jóvenes se vayan, yo quiero que vuelvan, quiero que cada colombiano,

cada jovencito colombiano, tenga un sueño. El que quiera, el que le guste, el que le parezca,

cada quien en su gusto. Y que ese sueño lo alcance aquí, en Colombia, con seguridad, con

tranquilidad y con oportunidades”, expresó el exministro.

Pinzón insistió que el país necesita crear las condiciones necesarias para que los jóvenes

sientan que Colombia tiene futuro.

“En los últimos tres años, un millón y medio de jóvenes se han ido del país. Tenemos que construir una Colombia donde los colombianos no tengan que irse para progresar, por eso tienen que tener acceso a educación, carreras cortas que les permita conseguir trabajo y recursos rápidamente”, puntualizó.

