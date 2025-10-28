Ir al contenido principal

El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, recibió el aval del partido Verde Oxigeno liderado por la excandidata presidencial y exsenadora, Ingrid Betancourt.

El Partido Verde Oxigeno tomó la decisión en medio de la asamblea general que se cumplió hoy 28 de octubre en Bogotá.

“Nos convoca el grito silencioso de una nación que se siente huérfana de rumbo. Hoy nuestra misión es rescatar a Colombia. Hoy debemos darle un líder que logre salvarla”, afirmó Ingrid Betancourt al anunciar la decisión.

El candidato presidencial agradeció al Partido Verde Oxigeno, lo mismo que a sus directivas por confiar en su propósito y dijo además que buscará la unión con sectores de la derecha que no estén ligados al gobierno actual.

 

