Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo.

Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.

“De aquí saldrá el próximo presidente de Colombia. Esta unidad le dará a Colombia la posibilidad de enfrentar los problemas y encontrar el rumbo que el país necesita”, aseguró Juan Carlos Pinzón en un comunicado de su campaña.

Pinzón expresó su gratitud y aprecio a los miembros de la consulta e invitó a los colombianos a asistir a las urnas el próximo 8 de marzo.

“Colombia necesita unidad para resolver sus problemas, por eso es tan importante que ustedes los colombianos sean los que decidan a través de la democracia en un mecanismo de elección popular quién debe ser el colombiano que represente esta unidad y enfrente los problemas que tiene Colombia” puntualizó.

Nota recomendada: De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

