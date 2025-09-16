El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo presentó oficialmente la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, en el marco de su propuesta “Con Toda por Colombia”. La lista está conformada por tres jóvenes líderes: Paula Moreno, Antonio Perry y Carlos Eduardo Forero, quienes, según Oviedo, representan una nueva generación política caracterizada por su preparación, disciplina y compromiso con la ciudadanía.

Durante el anuncio, Oviedo subrayó que esta apuesta política busca renovar la representación de Bogotá en el Congreso con voces técnicas y responsables. Los tres candidatos enfocarán sus esfuerzos en temas prioritarios para la ciudad, como la seguridad ciudadana, la protección de las mujeres, la revolución digital y el crecimiento económico sostenible.

«La propuesta de “Con Toda Por Bogotá” se presenta como una alternativa a la política tradicional, poniendo en el centro la construcción colectiva de soluciones reales», manifiesta Oviedo.

El exdirector y exconcejal de Bogotá hizo énfasis en que el enfoque de su movimiento se basa en el uso de datos, el trabajo en equipo y la escucha activa de las comunidades, pilares que considera fundamentales para enfrentar los desafíos del país.

Nota recomendada: «Hay una intención de frenar el importante avance del Pacto Histórico»: Gloria Flórez

