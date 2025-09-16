Ir al contenido principal

El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo presentó oficialmente la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, en el marco de su propuesta “Con Toda por Colombia”. La lista está conformada por tres jóvenes líderes: Paula Moreno, Antonio Perry y Carlos Eduardo Forero, quienes, según Oviedo, representan una nueva generación política caracterizada por su preparación, disciplina y compromiso con la ciudadanía.

Durante el anuncio, Oviedo subrayó que esta apuesta política busca renovar la representación de Bogotá en el Congreso con voces técnicas y responsables. Los tres candidatos enfocarán sus esfuerzos en temas prioritarios para la ciudad, como la seguridad ciudadana, la protección de las mujeres, la revolución digital y el crecimiento económico sostenible.

«La propuesta de “Con Toda Por Bogotá” se presenta como una alternativa a la política tradicional, poniendo en el centro la construcción colectiva de soluciones reales», manifiesta Oviedo.

El exdirector y exconcejal de Bogotá hizo énfasis en que el enfoque de su movimiento se basa en el uso de datos, el trabajo en equipo y la escucha activa de las comunidades, pilares que considera fundamentales para enfrentar los desafíos del país.

Estados Unidos descertifica a Colombia

El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual. «Los…
Caso Fonade complica la situación judicial de Armando Benedetti

La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade. Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber…
Gobierno Nacional pide desbloquear el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio

Foto: @GuavioNoticias El Gobierno Nacional invitó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que desbloqueen y permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio y así iniciar las…
«En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

El senador del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, reitera que su bancada seguirá respaldando al Gobierno Gustavo Petro y que esto no cambiará, si en algún momento llega a salir alguno de sus miembros del equipo del primer mandatario. ¿La Alianza…
María Claudia Tarazona deja en aprietos a María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal quedó en medio de una situación bastante incómoda por las declaraciones entregadas en entrevista para Noticias RCN por parte de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. María Claudia Tarazona aseguró que se…
