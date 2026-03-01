El precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, durante el fin de semana de cierres de campaña recorrió varios lugares del país, uno de ellos, el municipio de Soacha en Cundinamarca, donde fue asesinado su padre, Luis Carlos Galán.

Desde Soacha, Galán hizo el llamado a los colombianos a no dejarse seducir por los grupos criminales y a no a no caer en el juego estéril de la violencia.

Galán aseguró que su campaña recoge las frustraciones y aspiraciones de millones de familias que esperan un mejor futuro para sus hijos, y reiteró que su propuesta se centra en garantizar seguridad, fortalecer la salud y generar oportunidades, siempre lejos de los odios y las divisiones que afectan al país.

Juan Manuel Galán visitó la ciudad de Santa Marta, y también Florencia, capital del departamento de Caquetá.

