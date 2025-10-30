Ir al contenido principal

El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad.

Todo comenzó cuando el presidente de la república, desde su cuenta de X dijo que ordenaría a las fuerzas militares no cooperar con operaciones que involucre el uso de misiles y fuerza desproporcionada.

«Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada», escribió el primer mandatario en la red social.

Nota recomendada: Juan Manuel Galán confirma su deseo de buscar el aval para la candidatura a la Presidencia por el Nuevo Liberalismo

Por su parte el candidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, pidió prudencia en las declaraciones y le recordó al jefe de Estado, que su misión principal es proteger a la Nación.

«Deje de ser intransigente. Suspender cualquier operación con EE. UU., contra el narcotráfico es un grave error. Usted no está rompiendo con un gobierno, está debilitando una alianza estratégica que por décadas a ayudado a Colombia. Como jefe de Estado su deber es proteger la nación, no aislarla. El ego no puede estar por encima de la seguridad del país. Lo invito a pensar en el futuro, no en ganar la pelea del día», escribió Galán en su cuenta de X.

