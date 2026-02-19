Ir al contenido principal

Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia.

«Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción de que los valores y los ideales que hemos defendido y honrado durante décadas, volverán a iluminar la democracia colombiana», expresan en el comunicado.

Las personas que hacen parte de este grupo de excongresistas y exministros son los siguientes:

Jorge Valencia Jaramillo. Ex-Ministro, exSenador, exAlcalde de Medellín.
María Cristina Ocampo de Herrán. Ex-concejal de Bogotá, Ex-Representante a la Cámara. Ex-directora del ICBF.
Andrés Talero. Miembro Fundador del Nuevo Liberalismo. Ex-Consul.
Víctor Reyes Morris. Ex-Representante a la Cámara. Exconcejal de Bogotá. Exdirector del ICETEX.
Rafael Amador Campos. Ex-Representante a la Cámara, Ex-Senador, Exconcejal de Bogotá, Ex-Embajador.
Alegría Fonseca. Abogada y Filósofa. Ambientalista. Exconcejal de Bogotá. Exrepresentante a la Cámara.
Jaime Buenahora. Ex-Representante a la Cámara. ex-Cónsul en Nueva York.
Germán García Durán. Exembajador en Kenia. Representante Permanente en Naciones Unidas en Nairobi.
Carmen Ines Cruz. Ex-Rectora Universidad de Ibagué, Ex-Alcaldesa de Ibagué.
Juan Ramón Barberena. Abogado. Exconcejal de Cali. Exsenador de la República.
Antonio De Roux. Abogado y dirigente Empresarial.
Alfonso Parra Pulido. Líder comunitario.
Juan Manuel Uribe. Consultor en Desarrollo Productivo Urbano y Regional.
Fernando Salgado. Medico. MS.
Gustavo Bernal Perdomo. Exdiputado Asamblea y exgobernador de Cundinamarca,
Gloria Orduz Trujillo. Periodista (Washington).
Edgar Materón Salcedo. Empresario.
José Corredor Núñez. Líder sindical. Exdiputado a la Asamblea de Cundinamarca y Exrepresentante a la cámara.
Francisco Sáenz. Empresario.
Sandra Leventhal. Psicóloga. Directora Nacional del Colectivo de mujeres Nuevo Liberalismo.
Yerly Mozo. Ingeniera y Defensora de los Animales.
Juan Fernando Reyes Kuri. Exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca.
Carlos Eduardo Lagos Campos. Abogado. Columnista, exdirigente gremial.
Germán Ricaurte. Economista. Empresario. Ex edil de Chapinero.
Carlos Mario Pinilla. Abogado. Exsuperintendente de Vigilancia.
Jacob guerra. Abogado laboralista. Dirigente político de Sucre.
Luis Enrique Castaño. Dirigente político del Guaviare.
Gonzalo Cárdenas Mahecha. Mayor General (R)FAC. Ex secretario técnico Aerocivil.
Alvaro José Cuaran. Abogado. Dirigente político de Nariño.
Juan Love Ramírez. Edil de Suba (B ogotá).
Jesús Araque. Concejal de Bogotá.
Juan Sebastián Gómez. Representante a la Cámara,
Julia Miranda. Representante a la Cámara.

