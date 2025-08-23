A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por vía marítima con destino a Estados Unidos.

Ambos sujetos tienen pedido de extradición a los Estados Unidos por el envío de estupefacientes. Una Corte del Distrito de Florida (Estados Unidos) los requiere para que respondan por cargos relacionados con narcotráfico.

Martínez Barón sería el encargado de conseguir los cargamentos de cocaína, coordinar su traslado a zonas costeras del Caribe y Pacífico colombiano, y pagar a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el envío. Entre tanto, el entonces teniente de navío Mosquera Dussán habría aprovechado su cargo en la Armada Nacional para entregar a la red narcotraficante, a cambio de dádivas, información

privilegiada sobre las operaciones y las condiciones meteorológicas en alta mar, de tal manera que las embarcaciones cargadas con estupefacientes pudieran zarpar sin ser detectadas.

Nota recomendada: Policía captura al hermano de Iván Mordisco