A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por vía marítima con destino a Estados Unidos.

Ambos sujetos tienen pedido de extradición a los Estados Unidos por el envío de estupefacientes. Una Corte del Distrito de Florida (Estados Unidos) los requiere para que respondan por cargos relacionados con narcotráfico.

Martínez Barón sería el encargado de conseguir los cargamentos de cocaína, coordinar su traslado a zonas costeras del Caribe y Pacífico colombiano, y pagar a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el envío. Entre tanto, el entonces teniente de navío Mosquera Dussán habría aprovechado su cargo en la Armada Nacional para entregar a la red narcotraficante, a cambio de dádivas, información
privilegiada sobre las operaciones y las condiciones meteorológicas en alta mar, de tal manera que las embarcaciones cargadas con estupefacientes pudieran zarpar sin ser detectadas.

Iván Cepeda se decidió por buscar la presidencia de la república

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció su precandidatura a la presidencia de la república por la coalición de izquierda que apoya al gobierno de Gustavo Petro. Cepeda participará en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el mes de…
Miguel Uribe Londoño reemplazará a su hijo Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático

El Centro Democrático confirmó a Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, como el quinto precandidato que participará en la consulta interna del partido. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay…
Imputan cargos a Óscar Santiago Gómez por el asesinato de la periodista Laura Camila Blanco

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Óscar Santiago Gómez Leal, pareja sentimental de la periodista fallecida, Laura Camila Blanco, por el delito de Feminicidio. Los resultados de los exámenes de Medicina Legal indican que la periodista fue…
Corte Suprema de Justicia llama a juicio al senador Carlos Abraham Jiménez

La Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, quien tiene proceso judicial abierto por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. El máximo tribunal de la justicia le…
ONU le exige a Colombia proteger a la población civil de los grupos criminales

Naciones Unidas ha pedido «frenar la violencia» y «propiciar la justicia» en Colombia tras la muerte de casi 20 personas en dos atentados registrados este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el Valle del Cauca, y en Amalfi,…
