El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos.

El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos con presuntas irregularidades en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El fallo de la tutela establece que el jefe de Estado vulneró el derecho al buen nombre y a la honra de Mario Burgos. “cuando las declaraciones públicas afectan derechos de terceros, el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y los derechos a la honra y al buen nombre”, se lee en el documento.

De esta manera, el juez le ordenó al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar en su cuenta de la red social de X, precisa que hasta el momento no hay sentencia que determine que Mario Burgos sostiene vínculos con organizaciones criminales.

