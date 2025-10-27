Ir al contenido principal

El juez 46 Administrativo de Bogotá  ordenó al presidente de la república, Gustavo Petro, retractarse del señalamiento en contra de la senadora Paloma Valencia de supuestamente ser cómplice de los Falsos Positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En el fallo de 38 páginas, se le recuerda al presidente de la república que tiene la obligación de cuidar y proteger los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del nombre de cualquier colombiano, y determina que el primer mandatario no tenía justificación para relacionar a la congresista con las ejecuciones extrajudiciales.

«Se podría configurar el delito de hostigamiento por ideología política, el cual, conforme a la jurisprudencia constitucional, no requiere la materialización del daño sino la generación de un riesgo comunicativo”, se lee en el fallo.

El presidente de la República. Gustavo Petro, deberá retractarse en un máximo de cinco días.

