El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó en la Plenaria de la Corporación de este martes, que seguirá al frente de la mesa directiva pero que no votará en las sesiones.

«Hoy después de un análisis jurídico correspondiente ha quedado plenamente establecido que ninguna sanción partidaria puede afectar la autonomía del Congreso, ni la legitimidad de esta Presidencia que fue concedida por la voluntad de esta plenaria no por un aval», dijo el presidente de la Cámara de Representantes.

Reafirmó su posición y discusión con el Partido de la U del que hace parte, dejando claro que seguirá ejerciendo sus funciones acompañando las plenarias, dando garantías de participación a todas las bancadas.

Julián López fue suspendido por tres meses por las directivas del Partido de la U, luego de sostener diferencias con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

