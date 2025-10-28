Ir al contenido principal

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amordazó la boca y se amarró a su curul en señal de protesta por la decisión del Partido de la U, sancionándole durante tres meses sin derecho al voto y a hablar desde su curul.

El Comité de Ética del Partido de la U llegó a la decisión de quitarle el derecho a la voz y al voto, lo que a su vez le impedirá ejercer la presidencia de la Cámara de Representantes, por su controversia con la gobernadora del Valle, Dilián Francisca Toro.

Nota recomendada: ¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?

López además propuso la creación del Nuevo Partido de la U, lo que habría dado mayores argumentos a la colectividad para llegar a la decisión de suspenderle temporalmente.

Julián López mantiene diferencias con la gobernadora del Valle y se ha mostrado más cercano al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

