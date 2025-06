Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, señalada de participar en el intento de asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, al admitir su colaboración en el hecho, confesó que se le prometió el pago de 10 millones de pesos si se concretaba el hecho.

“Acordamos 10 millones de pesos cuando muriera, y si no se moría, me pagaba 600 mil «narró la joven de 19 años de edad.

Contó además las instrucciones que le dieron al menor sicario que disparó contra Uribe Turbay para que no fallara en el disparo.

“Elder le dice al muchacho que no fuera a oprimir nada, porque ya se le había programado (el arma) para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga. Ahí le pasa el arma al muchacho, le dijo que se la guardara en el pantalón y que no oprimiera nada. Elder le dijo que solo la tocara cuando la fuera a utilizar en el parque”, dijo. Por este hecho la Fiscalía le imputó cargos.