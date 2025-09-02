Ir al contenido principal

Varios senadores de la Comisión Quinta del Senado de la República alertaron por posibles crisis en diferentes sectores del agro colombiano, especialmente el arroz y el maíz.

Dicha preocupación motivó el llamado a debate de control político a diferentes instancias del Gobierno Nacional para debatir sobre los problemas que, según ellos, se están presentando en los sectores de la yuca, el plátano, la caña de azúcar, el cacao, el maíz amarillo, la papá y el arroz, los cuales han reportado una caída significativa.

Dichas alertas parte de dificultades relacionadas con el acceso a créditos para cultivadores y la falta de infraestructura e inversión en tecnología de riego que impide la producción de productos como el arroz durante todo el año, generando sobreoferta y desplome de precios.

Comenta el Senador Miguel Barreto, del Partido Conservador que, “se requiere que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sienten a planear soluciones estructurales para el sector agropecuario en Colombia”.

Frente a las importaciones que afectan específicamente al sector arrocero, el Senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, expresó preocupación diciendo que “se necesita un campo productivo porque, por ejemplo, hace años Colombia era autosuficiente en la producción de cereales y hoy, infortunadamente, solo queda el arroz”.

El viceministro de Comercio Exterior, Manuel Andrés Chacón, informó que las importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos disminuyeron un 95 % y las de Ecuador un 32 %, cifras que favorecen al sector arrocero de nuestro país.

Con respecto al maíz, el funcionario explicó que la crisis es real, pero se debe tener presente “que afectar las importaciones de maíz es afectar toda la canasta familiar, pollo, cerdo y más”.

Acerca de la problemática del contrabando, desde la DIAN se reportó un incremento en operativos, inspecciones y controles para contrarrestar esta defraudación fiscal que, sin duda, afecta la economía nacional.

De igual forma, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, manifestó que su cartera tomó la decisión de intervenir desde el Régimen de Libertad Regulada de Precios, con el fin de definir un precio mínimo basado en costos de producción y condiciones de cada región y que los compradores tengan que reportar sus transacciones.

